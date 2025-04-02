حاكم أم القيوين يتقبل تعازي قائد شرطة دبي في وفاة الشيخة حصة بنت حميد الشامسي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بمجلس العزاء في الديوان الأميري صباح اليوم، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، المعزين في وفاة والدته الشيخة حصة بنت حميد بن عبد الرحمن الشامسي.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، وسمو ولي عهد أم القيوين، التعازي والمواساة من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وكبار الضباط بالقيادة العامة لشرطة دبي، الذين دعوا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

حضر الاستقبال، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لأمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الرِّقابة المالية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.