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علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني تبادلا خلاله التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني تبادلا خلاله التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك
2 ابريل 2025 17:31

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة الدكتور مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالصحة والسعادة وعلى البلدين وشعبيهما بالخير واليمن والبركات.
كما أعرب الجانبان عن أطيب أمنياتهما بهذه المناسبة المباركة لجميع الشعوب الإسلامية والعالم بدوام الخير والازدهار.
وشكر صاحب السمو رئيس الدولة فخامة الرئيس الإيراني لتهنئته وأمنياته الطيبة لدولة الإمارات وشعبها.
وتطرق الاتصال إلى علاقات التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الإيرانية وسبل تعزيزها، بما يخدم تطلعات شعبيهما إلى مزيد من التقدم والازدهار.

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