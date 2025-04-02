حمدان بن محمد يزور قيادة قوات الاحتياط ويشيد بإنجازاتها ومستوى جاهزيتها وكفاءتها العالية

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، قيادة قوات الاحتياط في أبوظبي، حيث اطلع سموه على جاهزيتها وإنجازاتها المتميزة في تعزيز القدرات الدفاعية للدولة.

ورافق سموه خلال الزيارة اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، إلى جانب عدد من كبار الضباط والمسؤولين.

وأشاد سموه بمستوى الجاهزية والكفاءة العالية التي تتمتع بها قوات الاحتياط، مؤكداً دورها المحوري في دعم القوات المسلحة وصون الأمن والاستقرار، كما أثنى سموه على جهود منتسبيها وتفانيهم في أداء واجبهم الوطني.

وفي ختام الزيارة، أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن اعتزازه بهذه المؤسسة الرائدة، متمنياً لها مزيداً من التقدم في خدمة الوطن، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة «حفظه الله».