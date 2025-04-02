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«مسعف في كل منزل» بالشارقة

«مسعف في كل منزل» بالشارقة
3 ابريل 2025 01:03

الشارقة (وام)

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أطلقت هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة مبادرة «مسعف في كل منزل» في إطار جهودها المستمرة لدعم برنامج «الشارقة مراعية للسن»، وتحقيقاً لرؤيتها في بناء مجتمع آمن خالٍ من الأخطار.
وتضمنت المبادرة، التي تهدف إلى تلبية احتياجات الفئة العمرية المتقدمة في مختلف الظروف، تقديم ثلاث ورش تدريبية بالتعاون مع الإسعاف الوطني حول الإسعافات الأولية الأساسية لمرافقي كبار السن، وذلك للتعامل مع الحالات الطارئة في المنازل أو أثناء التنقل.
وتم منح 28 متدرباً من موظفي الجهات الحكومية في الشارقة رخصة الإسعافات الأولية المعتمدة من الإسعاف الوطني، مما يعزز قدرتهم على مساعدة كبار السن في حياتهم اليومية.
وأوضح الشيخ سيف بن محمد القاسمي، مدير الهيئة، أن هذه الورش تعكس التزام الهيئة بتعزيز ثقافة الوقاية والسلامة، وتدعم رؤية حكومة الشارقة في تحقيق بيئة آمنة لجميع أفراد المجتمع.
ولفت إلى أن المبادرة تأتي تزامناً مع «عام المجتمع» لتعزيز الروابط الاجتماعية، من خلال تجهيز مرافقي كبار السن بالمعرفة والقدرة على التصرف في الحالات الطارئة، مما يضمن سلامتهم ويعزز من قدرة المجتمع على العيش بأمان.

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