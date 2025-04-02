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حاكم أم القيوين يتقبل التعازي من الشيوخ والمواطنين والمقيمين في وفاة والدته حصة بنت حميد الشامسي

حاكم أم القيوين يتقبل تعازي بطي بن مكتوم آل مكتوم (وام)
3 ابريل 2025 01:03

أم القيوين (وام)
تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، بمجلس العزاء بالديوان الأميري، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، جموع المعزين في وفاة والدته المغفور لها الشيخة حصة بنت حميد بن عبد الرحمن الشامسي.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، التعازي والمواساة من الشيخ بطي بن مكتوم آل مكتوم، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي، والشيوخ وكبار الشخصيات والمواطنين والمقيمين وأصحاب الشركات ورجال الأعمال ومديري البنوك العاملة بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تعازيهم ومواساتهم في وفاة المغفور لها والدة سموه، الشيخة حصة بنت حميد بن عبد الرحمن الشامسي، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التعازي والمواساة من الشيخ عصام بن صقر القاسمي، المستشار بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ علي بن طالب بن صقر القاسمي، وجمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي، والشيوخ والمواطنين وأبناء الجاليات المقيمة ورجال الأعمال والتجار والمديرين التنفيذيين للشركات والمصانع والمؤسسات بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تعازيهم ومواساتهم في وفاة المغفور لها الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي، داعين المولى القدير أن يتغمد الفقيدة برحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

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حاكم أم القيوين يتقبل تعازي سرور بن محمد والشيوخ في وفاة حصة بنت حميد الشامسي

كما تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مساء أمس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، العزاء من الوزير المفوض سلطان الباكري نائب سفير الجمهورية اليمنية الشقيقة لدى الدولة.

وأعرب سلطان الباكري خلال زيارته مجلس العزاء بالديوان الأميري في أم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، وعموم آل المعلا الكرام داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

حضر مجلس العزاء الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الرّقابة المالية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

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