حاكم أم القيوين يتقبل تعازي سرور بن محمد والشيوخ في وفاة حصة بنت حميد الشامسي

أم القيوين (وام)

تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، صباح أمس، التعازي من سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، في وفاة والدته المغفور لها الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي، وذلك بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

وأعرب سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، خلال زيارته مجلس العزاء في الديوان الأميري بأم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، وعائلة الفقيدة وعموم آل المعلا الكرام، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

حضر الاستقبال، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الرقابة المالية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

وتقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، العزاء في وفاة المغفور لها «والدته» الشيخة حصة بنت حميد بن عبد الرحمن الشامسي من الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان.

وأعرب الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، خلال زيارته مساء أمس مجلس العزاء في الديوان الأميري في أم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا وعموم آل المعلا الكرام، داعياً العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، العزاء في وفاة المغفور لها «والدته» الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي من معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهده تعازي الشيخ زايد بن سرور بن محمد آل نهيان في وفاة المغفور لها الشيخة حصة بنت حميد بن عبد الرحمن الشامسي.

وأعرب الشيخ سلطان بن طحنون واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون، والشيخ زايد بن سرور، خلال زيارتهم مجلس العزاء في الديوان الأميري في أم القيوين، عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، وعموم آل المعلا الكرام، داعين العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

إلى ذلك، تقبّل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، صباح أمس، التعازي في وفاة والدته المغفور لها الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي، من الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، وذلك بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

وأعرب الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، خلال زيارته مجلس العزاء بالديوان الأميري في أم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، وعائلة الفقيدة وعموم آل المعلا الكرام، داعياً العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما تلقى صاحب السمو حاكم أم القيوين، التعازي من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وكبار الضباط بالقيادة العامة لشرطة دبي، الذين دعوا الله عز وجل أن يتغمّد الفقيدة برحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

كما تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، بمجلس العزاء في الديوان الأميري بأم القيوين، مساء أمس، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، العزاء في وفاة والدته المغفور لها الشيخة حصة بنت حميد بن عبد الرحمن الشامسي، من مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة.

وأعربت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، عن خالص تعازيها ومواساتها لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، وعائلة الفقيدة، وعموم آل المعلا الكرام.

كما تقبل التعازي من أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية.

وأعربت القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، عن خالص تعازيها ومواساتها لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، وعائلة الفقيدة وعموم آل المعلا الكرام.

حضر مجلس العزاء، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري بأم القيوين، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الرقابة المالية، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.