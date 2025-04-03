"الصحة" تحصل على العضوية الماسية في المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم عن حصولها على العضوية الماسية في المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) أعلى تصنيف للعضوية في هذه المؤسسة العالمية.

تأتي هذه العضوية في إطار استراتيجية الوزارة لتبني أرقى الممارسات العالمية في مجال الجودة وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي، مما يعكس التزامها بتحقيق التوجيهات الحكومية نحو تعزيز مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي للتميز، خاصة في القطاع الصحي.

وتسهم العضوية الماسية في تطوير الأداء المؤسسي من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة المؤسسية، والاستدامة الصحية، والابتكار في الرعاية الصحية.

كما توفر للوزارة أدوات متطورة لقياس وتحسين الأداء، فضلاً عن فرص التعاون مع مؤسسات عالمية في هذا المجال.

وقال صقر الحميري، مدير إدارة الإستراتيجية والمستقبل "إن العضوية الماسية في المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة تمثل إضافة قيّمة في مسيرة الوزارة نحو التميز والريادة، لتعزيز ثقافة الجودة والابتكار في مختلف مستويات العمل المؤسسي، وستمكننا من الاستفادة من النموذج المتطور للمؤسسة في تحسين أنظمتنا وعملياتنا وفق أفضل المعايير العالمية".

من جانبه، أشاد راسل لونجميور، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الوزارة في تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي، مشيراً إلى أن انضمام الوزارة إلى العضوية الماسية يعكس التزامها الراسخ بتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات الصحية، ويؤكد رؤيتها الإستراتيجية في تبني أفضل الممارسات العالمية.