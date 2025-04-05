السبت 5 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة دبي تُشيد بأمانة مُقيمان سلما مبلغاً مالياً وقطعة مجوهرات

شرطة دبي تُشيد بأمانة مُقيمان سلما مبلغاً مالياً وقطعة مجوهرات
5 ابريل 2025 10:19

كرمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز شرطة نايف، مقيمان لأمانتهما بتسليم مبلغ مالي وقطعة مجوهرات ثمينة عثرا عليها في منطقة اختصاص المركز.
وأشاد العميد خبير عمر عاشور، مدير مركز شرطة نايف بالنيابة، بأمانة كل من محمد أعظم، وسعيد أحمد، التي تجسد القيم النبيلة التي نفخر بها في مجتمعنا، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام إدارة المركز بتحفيز الجمهور، وتشجيعهم على المبادرة الإيجابية بما يعزز الأمن والأمان.
وأكد العميد أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور، وبث الخصال الحميدة وروح التعاون والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان في ربوع الوطن، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع ومساهمتهم الفاعلة في الارتقاء بسمعة الدولة عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية.
من جانبهما، أعرب المقيمان عن سعادتهما بهذا التقدير، مؤكدان شعورهما بالواجب لتسليم المقتنيات إلى مركز شرطة نايف، حرصاً على إعادتها إلى أصحابها.

أخبار ذات صلة
مبخوت يواصل كتابة «الفصول الأسطورية» في الكرة الإماراتية
"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
دبي
شرطة دبي
آخر الأخبار
مولر والبايرن ينهيان علاقة «ربع قرن» في الصيف!
الرياضة
مولر والبايرن ينهيان علاقة «ربع قرن» في الصيف!
اليوم 13:42
نيسان تدرس نقل عمليات إنتاج السيارات إلى أميركا
الأخبار العالمية
نيسان تدرس نقل عمليات إنتاج السيارات إلى أميركا
اليوم 13:37
مبخوت يواصل كتابة «الفصول الأسطورية» في الكرة الإماراتية
الرياضة
مبخوت يواصل كتابة «الفصول الأسطورية» في الكرة الإماراتية
اليوم 13:30
«ديربي جدة» بين تفوق الأهلي وثأر الاتحاد!
الرياضة
«ديربي جدة» بين تفوق الأهلي وثأر الاتحاد!
اليوم 12:24
ليفربول يقف على أعتاب «الإنجاز التاريخي» في «البريميرليج»
الرياضة
ليفربول يقف على أعتاب «الإنجاز التاريخي» في «البريميرليج»
اليوم 12:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©