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برعاية حمدان بن زايد.. ياس بن حمدان يفتتح فعاليات تحدي صير بني ياس للترايثلون 2025

برعاية حمدان بن زايد.. ياس بن حمدان يفتتح فعاليات تحدي صير بني ياس للترايثلون 2025
5 ابريل 2025 18:48

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، افتتح الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، اليوم، سباق تحدي صير بني ياس للترايثلون، الذي تنظمه مجموعة «أدنيك» بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي على مدى يومين.

وتجول الشيخ ياس بن حمدان بن زايد في قرية السباق، المركز الرئيسي للحدث والتي تضم الأماكن الترفيهية ومناطق الاسترخاء، إضافة إلى منصة توزيع الجوائز يرافقه ناصر المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد علي المنصوري مدير عام بلدية الظفرة، والعميد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك.

يسهم تحدي صير بني ياس في ترسيخ مكانة أبوظبي ومنطقة الظفرة وجهة متميزة للسياحة الرياضية، مع التركيز على أهمية المشاركة المجتمعية، إذ يجمع السباق، الذي يتماشى مع مبادرة «عام المجتمع» في دولة الإمارات، أكثر من 3000 رياضي محترف وهاو من 47 دولة يتنافسون في سباقات الترايثلون للمسافات الطويلة والمتوسطة والأولمبية، إضافة إلى المجموعة المتنوعة من السباقات المجتمعية التي تقام على مدار يومين.

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يتضمن سباق المسافة الطويلة: (3.8 كم سباحة، و180 كم دراجات، و42.2 كم جري) وهو تحدٍّ عالمي لأبطال رياضة الترايثلون، فيما يشمل سباق المسافة المتوسطة (1.9 كم سباحة، 96 كم دراجات، 21.1 كم جري). أما السباق الأولمبي، فيتضمن (1.5 كم سباحة، 45 كم دراجات، 10 كم جري) وهو التحدي المثالي للمبتدئين. بينما تشمل السباقات المجتمعية تحديات الشاطئ والجري والتجديف بين أشجار القرم والتجديف بالكاياك، لضمان مشاركة جميع الفئات العمرية.

كما تتوفر مجموعة واسعة من السباقات المجتمعية للمشاركين من مختلف الأعمار، بما يوفر تجربة شاملة للعائلات والزوار، مع تخصيص سباقات للأطفال، والمشاركين في سباقات الترايثلون لأول مرة، والرياضيين الهواة، فيما توفر السباقات المجتمعية فرصة للجميع للمشاركة والاستمتاع بإثارة سباقات الترايثلون في بيئة الجزيرة المذهلة.

يحتفي «تحدي صير بني ياس للترايثلون» بالتميز الرياضي، إضافة إلى تعزيزه قيم الوحدة والصحة والرفاهية ويسلط الضوء على الجمال الطبيعي والتراث الثقافي الفريد والأصيل لجزيرة صير بني ياس، والتي تمثل وجهة رائدة متميزة في قلب منطقة الظفرة.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
ياس بن حمدان بن زايد
تحدي صير بني ياس للترايثلون
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