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علوم الدار

عمار النعيمي يقدم واجب العزاء في وفاة كليثم خليفة السعيدي

عمار النعيمي يقدم واجب العزاء في وفاة كليثم خليفة السعيدي
6 ابريل 2025 16:06

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها كليثم خليفة محمد السعيدي، زوجة أحمد عبدالله آل علي، ووالدة كل من عبدالله وماجد وبدر ومروان وعمران وشهاب وخليفة أحمد آل علي.

وأعرب سموه - خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس أمين الشرفاء في منطقة مشيرف بعجمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة وذويها.. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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وقدم واجب العزاء الى جانب سموه، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
عمار النعيمي
واجب العزاء
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