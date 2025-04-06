«بيئة أبوظبي» و«الإمارات للطبيعة» تكشفان الاستراتيجية الخمسية لعلم المواطنة

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار عام المجتمع، أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي، وجمعية الإمارات للطبيعة، الشريكان المؤسسان لبرنامج «تواصل مع الطبيعة»، إطلاق الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2025 إلى 2029 التي تهدف إلى تمكين جيل جديد من القادة الشباب في مجال المحافظة على البيئة من خلال تعزيز علم المواطنة. وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، وليلى مصطفى عبداللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة؛ بهدف تجديد الشراكة طويلة الأمد بين الطرفين بشأن تفاصيل تنفيذ الاستراتيجية الجديدة.

وتعتمد استراتيجية 2025-2029 على النجاح الكبير الذي حققه برنامج «تواصل مع الطبيعة» بعد وصوله إلى أكثر من 2.5 مليون شاب منذ تأسيسه في عام 2019، حيث يربط الشباب بالطبيعة، ويتيح للطلاب في المدارس الحكومية والخاصة في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة الفرصة للمشاركة في أنشطة ميدانية للحفاظ على البيئة وعلم المواطنة، ما يعكس التزامنا المستمر بتحفيز أداء الشباب في المجتمع، ويستمر البرنامج في جذب الشباب لاسيما الفئات الأصغر سناً وتطوير إمكاناتهم ليكونوا قادة الغد.

المسؤولية البيئية

تعليقاً على إطلاق الاستراتيجية، قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري: «تمثل الاستراتيجية الخمسية الجديدة مرحلة مهمة في مسيرتنا نحو تعزيز المسؤولية البيئية في المجتمع، وإعداد القادة القادرين على إحداث التغيير البيئي، ومن خلال دمج علم المواطنة والتجارب العملية في الحفاظ على البيئة ضمن البرامج والأنشطة المدرسية، نعمل على إنشاء نظام بيئي يجمع بين المعرفة والعمل لتحقيق الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2030. وتتيح شراكتنا مع جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة فرصة توسيع نطاق البرنامج استراتيجياً، بحيث تضمن جهودنا المشتركة وتعاوننا حماية إرثنا الطبيعي، والدفع نحو مستقبل أخضر ومستدام للأجيال القادمة».

وتستوعب سلسلة الرحلات الميدانية الجديدة لبرنامج «تواصل مع الطبيعة» في المدارس 2,000 طالب سنوياً، ما يمنحهم فرصة فريدة للعمل مع خبراء الحفاظ على البيئة والعلماء البيئيين، بدءاً من الرحلات في غابات القرم لقياس نمو الشتلات الجديدة، وصولاً إلى التجديف في المناطق الساحلية، والمساهمة في صياغة السياسات البيئية؛ بهدف تعزيز تقدير الطلاب للطبيعة، والمساهمة في حماية البيئة.

مستقبل مستدام

علق أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي قائلاً: «ندرك في هيئة البيئة - أبوظبي، أن الطريق إلى مستقبل مستدام يبدأ بالتعليم والمشاركة الفعالة، وتعد استراتيجية الخمس سنوات للتواصل مع الطبيعة شهادة على التزامنا بتزويد الشباب بالمعرفة والخبرات اللازمة ليصبحوا قادة المستقبل في مجال البيئة. ومن خلال دمج علم المواطنة وحماية البيئة في البرامج المدرسية، فإننا نعد جيلاً يفهم أهمية حماية أنظمتنا البيئية ولديه القدرة على اتخاذ إجراءات هادفة، ونحن على ثقة بأن مساهماتهم ستثري رؤيتنا نحو الاستدامة».

مهن خضراء

قالت ليلى مصطفى عبد اللطيف المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: «تأسست مبادرة «تواصل مع الطبيعة» برؤية طموحة تهدف إلى إلهام الشباب في الإمارات للتواصل مع الطبيعة، والاحتفاء بها، والمساهمة في حمايتها. وعلى مدار خمس سنوات، شاهدنا بأنفسنا كيف أن الوقت الذي يقضيه الشباب في الطبيعة -من التعرف عليها إلى حمايتها بحب وحماس- قد ترك أثراً عميقاً فيهم، مما حفزهم على السعي نحو مهن خضراء ودعم الاستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي. وخلال هذه الفترة، ألهم البرنامج أكثر من 14.000 شاب للتطوع بما يزيد على 32.000 ساعة من العمل لصالح البيئة، من خلال 250 فعالية وأنشطة علم المواطنة. واليوم، مع إطلاق استراتيجيتنا الخمسية الجديدة، نحن متحمسون لإلهام روابط مماثلة بين طلاب المدارس والطبيعة، ونرحب بانضمام صناع التغيير الجدد».

وتستهدف سلسلة الرحلات الميدانية لبرنامج «تواصل مع الطبيعة» الطلاب من عمر 9 إلى 18 عاماً في المدارس الحكومية والخاصة في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، ويمكن للآباء والمعلمين والتربويين معرفة المزيد عن البرنامج والرحلات المدرسية من خلال زيارة موقع «تواصل مع الطبيعة».