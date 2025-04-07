حامد بن زايد يشهد حفل افتتاح قمة AIM للاستثمار 2025

شهد سموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، حفل افتتاح فعاليات الدورة الرابعة عشرة من قمة AIM للاستثمار، في مركز أدنيك أبوظبي.



تنظَّم القمَّة بدعم من وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاستثمار، تحت شعار «خريطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن».

حضر الحدث فخامة الرئيس فاهاجن خاتشاتوريان، رئيس جمهورية أرمينيا، وفخامة دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو برازيفيل، إلى جانب حضور وزراء ومسؤولين حكوميين وصنّاع قرار، ورؤساء منظمات دولية، ومحافظي بنوك مركزية، وعُمَد مدن من مختلف بلدان العالم، إضافة إلى نخبة من المستثمرين وكبرى شركات الأعمال والتكنولوجيا، ومجموعة من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وعدد كبير من الزوّار من 180 بلداً.

نظَّمت القمة في يومها الأول عدداً من الجلسات النقاشية ضمن محاورها الثمانية الرئيسية، وهي: محور الاستثمار الأجنبي المباشر، ومحور التجارة العالمية، ومحور الشركات الناشئة واليونيكورن، ومحور مدن المستقبل، ومحور مستقبل التمويل، ومحور التصنيع العالمي، ومحور الاقتصاد الرقمي، ومحور روّاد الأعمال.

انطلقت إلى جانب أعمال القمة، فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى العالمي للإنتاج المحلي التي تنظِّمها منظمة الصحة العالمية تحت شعار «تعزيز الإنتاج المحلي من أجل العدالة الصحية والأمن الصحي العالمي والتنمية المستدامة»، وتستضيفها إمارة أبوظبي بدعم من مؤسسة الإمارات للدواء، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، وقادة المنظمات الدولية، وممثّلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، والمجتمع المدني، والخبراء التقنيين والصناعيين لتبادل الأفكار وصياغة استراتيجيات مبتكَرة لتمويل منظومات الإنتاج المحلي واستثمارها، وتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا لدعم الإنتاج بمختلف مراحله.

وشهدت أعمال اليوم الأول من القمة إقبالاً لافتاً من الزوّار، واستعراض أبرز الفرص الاستثمارية في عدد من البلدان، وعقد اجتماعات رفيعة المستوى، أبرزها الطاولة المستديرة لرؤساء الأسواق المالية تحت عنوان «مواجهة تقلُّبات الأسواق وتعزيز التمويل المستدام في البورصات العالمية»، واجتماع الطاولة المستديرة لوزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية بعنوان «التحديات والفرص في عالم متعدد الأقطاب»، واجتماع الطاولة المستديرة للمكاتب العائلية، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول المنطقة العربية.