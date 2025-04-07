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علوم الدار

حمدان بن محمد يتوجه غداً إلى نيودلهي في زيارة رسمية إلى الهند

حمدان بن محمد يتوجه غداً إلى نيودلهي في زيارة رسمية إلى الهند
7 ابريل 2025 20:02

يتوجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، غداً الثلاثاء، إلى نيودلهي في زيارة رسمية إلى جمهورية الهند الصديقة، يجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين حول سبل تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية والتنموية.
تأتي الزيارة في إطار حرص القيادة الرشيدة على توثيق روابط التعاون مع مختلف الدول الصديقة، والسعي لبناء وترسيخ شراكات استراتيجية تخدم المصالح المشتركة، وتدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في شتى القطاعات، لاسيما المرتبط منها بصناعة المستقبل.
يرافق سموه، خلال الزيارة، وفد رفيع المستوى يضم: سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ومعالي عبدالله بن طوق المرّي، وزير الاقتصاد، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.
كما يضم الوفد عدداً من كبار المسؤولين والقيادات الاقتصادية الإماراتية.

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حمدان بن محمد يتوجّه غداً إلى نيودلهي في زيارة رسمية إلى الهند
المصدر: وام
حمدان بن محمد
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الهند
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