محمد الشرقي يطّلع على الخطّة الاستراتيجية لجامعة الفجيرة

الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور سليمان الجاسم، مدير جامعة الفجيرة.

واطّلع سموه، خلال اللقاء، على خطة الجامعة ووضعها الشامل وبرامجها، التي تخدم تحقيق أهدافها، نحو مواكبة رؤية الدولة وتوجّهاتها في قطاع التعليم العالي، وتطوير منظومة التعليم في إمارة الفجيرة.

وأشار سموّه، إلى الأهمية التي تُوليها حكومة الفجيرة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، لمواكبة احتياجات المؤسسات التعليمية في الإمارة، بما يضمن نجاح سير العمل في برامجها وخططها.

كما وجّه سموه، بالتركيز على توظيف أفضل الممارسات التطبيقية في مجال البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في برامج الجامعة ومشاريعها.

وتقدّم الدكتور سليمان الجاسم بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على اهتمام ومتابعة سموّه لعمل الجامعة ومتطلباتها. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.