«الإمارات الصحية»: جهود للارتقاء بصحة الفرد والمجتمع

دبي (وام)

أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات، التزام المؤسسة الراسخ ببناء مجتمع صحي يتمتع بأعلى مستويات الرفاه وجودة الحياة، وذلك بدعم ورؤية قيادة الدولة الرشيدة، من خلال تطوير منظومة صحية متكاملة ومرنة ومستدامة، ترتكز على الابتكار، وتحاكي أن يوم الصحة العالمي يمثل محطة عالمية مهمة لتسليط الضوء على الجهود النوعية التي تبذلها المؤسسة في الارتقاء بصحة الفرد والمجتمع، لا سيما في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبوجه خاص الهدف الثالث المعني بـ«الصحة الجيدة والرفاه»، والذي يعد من الركائز الجوهرية في خططنا الاستراتيجية وخريطة طريقنا نحو المستقبل، إذ نؤمن بأن الوقاية أولوية، والاستدامة ضرورة، والابتكار ركيزة أساسية لتقديم خدمات صحية تواكب تطلعات أفراد المجتمع وتلبي احتياجاتهم المتغيرة.