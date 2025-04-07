شخبوط بن نهيان يحضر حفل سفارة رواندا بمناسبة اليوم الوطني

أبوظبي (وام)

حضر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه جون ميرينجيه، سفير جمهورية رواندا لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. وحضر الحفل، الذي أقيم في فندق باب القصر بأبوظبي، عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وأبناء الجالية الرواندية المقيمة في الدولة.

وأشاد سفير رواندا، في كلمة له بهذه المناسبة، بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبلاده، مؤكداً أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية رواندا تقوم على أسس قوية وراسخة، لاسيما في المجال الاقتصادي، ووصف دولة الإمارات بأنها شريك استراتيجي لرواندا في معظم القطاعات المهمة والحيوية. وأكد وجود العديد من الفرص والإمكانيات لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها ودفعها إلى الأمام لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.