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ميديكلينيك الشرق الأوسط تشارك في أسبوع أبوظبي العالمي للصحة

ميديكلينيك الشرق الأوسط تشارك في أسبوع أبوظبي العالمي للصحة
10 ابريل 2025 08:03

تعلن ميديكلينيك الشرق الأوسط عن مشاركتها في أسبوع أبوظبي العالمي للصحة، الذي سيُقام في الفترة من 15 إلى 17 أبريل 2025.


تعد ميديكلينيك واحدة من أبرز مزودي الرعاية الصحية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تدير سبعة مستشفيات وشبكة مجتمعية تضم 29 عيادة خارجية ومراكز لجراحة اليوم الواحد في أبوظبي، العين ودبي.

تقدم ميديكلينيك مجموعة من الخدمات الطبية الرائدة في نطاق الصحة، بما في ذلك رعاية السرطان وفق المعايير الدولية، الجراحة الروبوتية، زراعة الكلى، تقنيات التلقيح الاصطناعي، الاختبارات الجينية، والرعاية الشاملة للمرأة، وغيرها. ونتطلع إلى دعم دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة المستضيفة للحدث، في جهودها نحو بناء نظام صحي مستدام وتعزيز التحول من العلاج إلى الوقاية.

يُعد أسبوع أبوظبي العالمي للصحة حدثًا دوليًا رائدًا يجمع بين صناع القرار، وقادة القطاع، والمبتكرين لرسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية. وتتشرف ميديكلينيك بالمشاركة في هذا الحوار والمساهمة في المناقشات حول أبرز القضايا الصحية. وخلال الحدث، سيقدم خبراء ميديكلينيك عروضًا في جناح ميديكلينيك حول مجموعة من الموضوعات المهمة، بما في ذلك:

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الثورة الرقمية في الرعاية الصحية – أحمد عوضة، المدير العام للتحول الرقمي والابتكار

السياحة العلاجية – فيكتوريا ساندر-بيرين، مديرة المبيعات

فوائد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الأكاديمي – الدكتور أدريان ستانلي، الرئيس الأكاديمي التنفيذي

تحول علم الأشعة: دفع عجلة الابتكار وتطوير الرعاية الصحية – الدكتور رمزي روس، مدير الخدمات السريرية المشتركة

التحول والابتكار في الذكاء الاصطناعي وآليات عمل خدمات الرعاية الصحية – عمر شونتالر، مدير علوم البيانات، وراغو تاديكامالا، مدير آليات العمل في المجموعة

نهج ميديكلينيك في رعاية مرضى السرطان – الدكتور مهند دياب، مدير خدمات السرطان في أبوظبي
الصحة والعافية – الدكتور جاكوب كوبرسي، الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية


كما ستكشف ميديكلينيك عن منصتها الرقمية المبتكرة للفحص الصحي، والتي توفر للمستخدمين رؤى فورية وقابلة للتنفيذ حول صحتهم. ويعكس الاستثمار في هذه التقنية المتطورة ريادة ميديكلينيك في مجال الرعاية الصحية الوقائية المدعومة بالتكنولوجيا، والتزامها بتعزيز الصحة العامة من خلال حلول مخصصة قائمة على البيانات.

وفي هذا السياق، قال هاين فان إيك، الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط: " تفتخر ميديكلينيك بخدمة سكان أبوظبي والعين منذ دخولها السوق في عام 2016 عبر الاستحواذ على مجموعة مستشفيات النور. ومن خلال استثماراتنا في مشاريع التوسعة – والتي سنعلن عن تفاصيلها خلال أسبوع أبوظبي العالمي للصحة – نسعى إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية في أبوظبي. كما نؤكد التزامنا بالمساهمة في مستقبل صحي أفضل عبر دعم المبادرات الاستراتيجية التي تقودها دائرة الصحة – أبوظبي".

لمزيد من المعلومات حول ميديكلينيك الشرق الأوسط، يرجى زيارة www.mediclinic.ae  أو التواصل مع فانيسا باتن، مسؤولة التواصل والاتصالات الأولى، عبر البريد الإلكتروني:
 vanessa.batten@mediclinic.ae 


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