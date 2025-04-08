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حمدان بن محمد يحضر مأدبة غداء أقامها رئيس وزراء الهند على شرف سموه

حمدان بن محمد يحضر مأدبة غداء أقامها رئيس وزراء الهند على شرف سموه
8 ابريل 2025 19:42

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، مأدبة الغداء التي أقامها دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، على شرف سموه، وتعبيراً عن مدى التقدير الذي تحمله الهند لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الصديق، وما يربط الجانبين من علاقات تاريخية وروابط وثيقة تُعد نموذجاً يحتذى به على صعيد التعاون الدولي المثمر.
  وقد أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن شكره وتقديره لما وجده والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة في أول زيارة رسمية لسموه إلى جمهورية الهند الصديقة.
حضر المأدبة الوفد المرافق لسموه ويضم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ومعالي عبدالله بن طوق المرّي، وزير الاقتصاد، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد. كما حضر المأدبة أعضاء الوفد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وسعادة الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، وسعادة الدكتور عبدالناصر جمال الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

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المصدر: وام
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