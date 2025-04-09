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علوم الدار

الإمارات وفرنسا تعقدان مشاورات سياسية

الإمارات وفرنسا تعقدان مشاورات سياسية
9 ابريل 2025 19:46

قامت معالي لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية بزيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس يومي 7 و8 أبريل 2025، أكدت على الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، كما شكّلت الزيارة فرصة لتعزيز التنسيق في السياسات الخارجية بين كبار المسؤولين في البلدين حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تركز جدول الأعمال على الجولة الأولى من المشاورات السياسية التي عُقدت في قصر كي دورسيه، برئاسة كل من: معالي نسيبة ، وفريديريك موندولوني المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.
وتناولت المشاورات التطورات الجيوسياسية المتسارعة في أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة القرن الأفريقي، وشددت على الالتزام المشترك بوسائل الوساطة والدبلوماسية. كما أكدت المناقشات العزم المشترك على مواجهة التعقيدات العالمية من خلال تحرك منسق ومشترك.
وفي إطار الزيارة، عقدت معالي لانا نسيبة عدة اجتماعات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين الفرنسيين في قصر الإليزيه، بما في ذلك بول سولير المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، وجيريمي روبيرت رئيس قسم الشؤون الأفريقية، بالإضافة إلى برونو فوش عضو البرلمان ورئيس لجنة الشؤون الخارجية.
وتناولت اللقاءات مجالات التنسيق الاستراتيجي المستمر في مجالات الاهتمام المشترك، التي تشمل الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي على الصعيد العالمي، إلى جانب الشراكات في مجالات التعاون الاستثماري، والمساعدات التنموية، والتجارة، والذكاء الاصطناعي، حيث يشكل تحقيق السلام والاستقرار هدفاً أساسياً لهذه الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وفرنسا عبر جميع هذه الملفات.
وتبني هذه الزيارة على الزخم الذي أحدثته زيارتا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى فرنسا في فبراير الماضي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في مارس.

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