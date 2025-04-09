رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي يبحثان تعزيز علاقات البلدين في إطار شراكتهما الاقتصادية الشاملة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا اليوم مسارات تطور التعاون والعمل المشترك خاصة في جوانب الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة والاستدامة والبنية التحتية وغيرها من المجالات الحيوية وإمكانيات توسيع آفاقها في إطار العلاقات الاستراتيجية والشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين وبما يسهم في تعزيز التنمية المشتركة ومصالحهما المتبادلة. جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم الرئيس الإندونيسي في قصر الشاطئ في أبوظبي بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة واستعرض الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.. مؤكدين في هذا السياق نهج البلدين الراسخ تجاه دعم السلام والاستقرار وحل المشكلات والأزمات المختلفة من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي بما يسهم في توفير مقومات التنمية والازدهار وركائزهما لجميع شعوب العالم، كما أكد الجانبان خلال اللقاء حرصهما المشترك على مواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية الإندونيسية التي تشهد تطوراً نوعياً خاصة في المجالات التنموية بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفخامة برابوو سوبيانتو مراسم إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وإندونيسيا شملت المجالات الاقتصادية والاستثمارية والبيئية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والاستدامة إضافة إلى اتفاقيات للتعاون في مجالات الأمن والشؤون الإسلامية وغيرها.

حضر اللقاء والمراسم.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسعادة عبد الله سالم الظاهري سفير الدولة لدى إندونيسيا، وسعادة محمد العبار رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز» بجانب الوفد المرافق للرئيس الإندونيسي.