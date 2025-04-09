حاكم أم القيوين والشيوخ يعزون في وفاة راشد بن علي الشعفار

دبي (وام)

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صباح أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له راشد بن علي بن عبدالله الشعفار، شقيق محمد وسيف وفيصل وخالد بن علي الشعفار.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة أم سقيم بدبي، عن صادق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.

كما قدّم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس الأربعاء، واجب العزاء في وفاة المغفور له راشد بن علي بن عبدالله الشعفار، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد وإخوانه محمد وسيف وفيصل وخالد بن علي الشعفار، داعياً المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنّاته.

وقدم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له راشد بن علي بن عبدالله الشعفار، شقيق محمد وسيف وفيصل وخالد بن علي الشعفار. وأعرب سمو ولي عهد أم القيوين، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة أم سقيم بدبي، عن صادق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة بلدية أم القيوين.

وقدّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له راشد بن علي بن عبدالله الشعفار، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي. وقد أعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد وإخوانه محمد وسيف وفيصل وخالد بن علي الشعفار، داعياً المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنّاته.