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علوم الدار

حمدان بن محمد يختتم زيارته للهند

حمدان بن محمد يختتم زيارته للهند
10 ابريل 2025 17:18

اختتم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، زيارته الرسمية إلى الهند.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في ختام زيارتي للهند، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وإلى حكومة وشعب الهند الصديق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.. تجمعنا علاقات تاريخية راسخة تمتد لقرون، ونمضي اليوم بروح الشراكة نحو مستقبل أكثر إشراقاً، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين».
وأضاف سموه: «من أبوظبي إلى نيودلهي، ومن دبي إلى مومباي، نبني جسوراً من الصداقة والتعاون، يقودها طموح مشترك ورؤية لا تعرف المستحيل، لتكون نموذجاً يُحتذى في العلاقات الدولية الناجحة».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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