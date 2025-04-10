الجمعة 11 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الحياة الصحية المديدة والطب الدقيق تتصدران «أسبوع أبوظبي العالمي»

الحياة الصحية المديدة والطب الدقيق تتصدران «أسبوع أبوظبي العالمي»
11 ابريل 2025 02:02

أبوظبي (الاتحاد)
تستضيف دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، نخبة من القادة العالميين في مجالات الصحة والبحوث والسياسات والتكنولوجيا لتمكين سكان العالم من أن يحظوا بحياة صحية مديدة، لاسيما في ضوء الحاجة لحلول الرعاية الصحية الشخصية وعالية الكفاءة عالمياً.
وسيشهد أسبوع أبوظبي العالمي للصحة المرتقب بين 15 و17 أبريل الجاري، إطلاق مبادرة عالمية تستهدف تطوير علوم الحياة الصحية والطب الدقيق، ستضع معايير جديدة للتعاون الدولي والابتكار والاستثمار في تقنيات الجيل المقبل الطبية.
ومن أبرز المخرجات المرجوّة لهذه المبادرة، إطلاق وثيقة الإجماع العالمي بشأن الحياة الصحية المديدة والطب الدقيق، وتعهد جماعي للأطراف العالمية المعنية بتطوير حلول الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن إقرار أطر عمل للمنهجيات المتكاملة القائمة على علم الجينوم.

أخبار ذات صلة
محكمة العدل الدولية تؤجل شكوى القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات
الإمارات: ضرورة وضع خريطة طريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي: «نواصل المضي لضمان تقديم حلول صحية شخصية ووقائية تُلبي احتياجات أفراد المجتمعات، وتمكّنهم من التمتع بحياة صحية مديدة.
ولأن الصحة أولوية للبشرية أجمع، ندعو كافة المعنيين من حول العالم للعمل معاً من أجل صياغة مرحلة جديدة في مسيرة الصحة قائمة على التعاون البنّاء والبيانات والتقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي، مستمرين في العمل لتأسيس منظومة صحية ذكية ومتكاملة تُلهم العالم وتخدم مجتمعنا المحلي».
وتعمل أبوظبي على الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية من خلال تعزيز الحياة الصحية المديدة، مدعومة بمؤسسات بحثية عالمية المستوى.

أبوظبي
الإمارات
منصور المنصوري
الرعاية الصحية
دائرة الصحة
دائرة الصحة في أبوظبي
آخر الأخبار
انتهاكات واسعة وجرائم حرب مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية
الأخبار العالمية
انتهاكات واسعة وجرائم حرب مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية
11 ابريل 2025
فلسطيني يحمل طفلاً مصاباً إلى مستشفى الأهلي المعمداني إثر غارة إسرائيلية في غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
غزة.. العجز في الأدوية والمستهلكات الطبية يصل «مستويات خطيرة»
11 ابريل 2025
تصاعد أعمدة الدخان في الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الغارات الجوية في السودان.. انتهاك للقانون الدولي الإنساني
11 ابريل 2025
جنود أميركيون على متن حاملة الطائرات «هاري إس ترومان» (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن تحذر من التعامل مع الموانئ الخاضعة لـ «الحوثي»
11 ابريل 2025
فلسطينيون ينزحون من حي الشجاعية شرق غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
40 قتيلاً و146 جريحاً خلال 24 ساعة في غزة
11 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©