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علوم الدار

حمدان بن محمد: على خطى محمد بن راشد نمضي نحو العُلا في دروب القيادة والريادة

حمدان بن محمد: على خطى محمد بن راشد نمضي نحو العُلا في دروب القيادة والريادة
11 ابريل 2025 14:50

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أن على خطى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، نمضي نحو العُلا في دروب القيادة والريادة.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «على خطى محمد بن راشد، نمضي نحو العُلا في دروب القيادة والريادة… صنعت المجد، وقهرت المستحيل برؤيتك الاستثنائية وفكرك الخلّاق. أنت قائدنا ومعلمنا، بطموحاتك الكبيرة وعزيمتك التي لا تلين، ومعك وبك نعلم أن القادم أجمل».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
محمد بن راشد
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