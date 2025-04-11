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علوم الدار

الطقس صحو مع سحب منخفضة شرقاً غداً

أبوظبي
11 ابريل 2025 17:47

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. 
ستكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة  13:02 والمد الثاني عند الساعة 01:24، والجزر الأول عند الساعة 19:00 والجزر الثاني عند الساعة 07:29.
بحر عمان: خفيف الموج كذلك. وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:52 والمد الثاني عند الساعة 21:28، والجزر الأول عند الساعة 15:41  والجزر الثاني عند الساعة 03:58.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة     العظمى     الصغرى     العظمى    الصغرى
أبوظبي 39 24 60 15
دبــــي 40 24 60 25
الشارقة 39 22 60 20
عجمان 37 24 70 25
أم القيوين 39 21 65 20
رأس الخيمة 40 20 50 20
الفجيرة 36 28 70 25
الــعـين 41 24 40 15
ليـــوا 43 17 70 15
الرويس 42 21 70 25
السلع 40 24 75 20
دلـمـا 36 24 80 25
طنب الكبرى / الصغرى 35 24 80 35
أبو موسى 35 24 80 35

 

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المصدر: وام
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