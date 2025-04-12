سيف بن زايد وذياب بن محمد بن زايد ونهيان بن مبارك يحضــرون أفراح البلوشي والظاهري

العين (وام)

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه المستشار علي محمد عبدالله البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة خميس عبيد حمرعين الظاهري.

وأعرب سمو الشيوخ عن خالص التهاني للعروسين، متمنين لهما حياة أُسرية هانئة وسعيدة.



حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم أمس في قاعة الخبيصي في منطقة العين، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمعٌ من المدعوّين.

وأقيم الحفل بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العريسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

وتخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية والفنية، شملت عروضاً من الفنون الشعبية الإماراتية، إلى جانب الأهازيج واللوحات الفولكلورية التي أضفت على المناسبة أجواءً من الفرح والأصالة.