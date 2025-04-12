الأحد 13 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سيف بن زايد وذياب بن محمد بن زايد ونهيان بن مبارك يحضــرون أفراح البلوشي والظاهري

سيف بن زايد خلال الحفل بحضور زايد بن سيف بن زايد وخليفة بن سيف بن زايد وفي الصورة علي البلوشي ومحمد علي البلوشي (الصور من وام)
13 ابريل 2025 01:02

العين (وام)
حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه المستشار علي محمد عبدالله البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة خميس عبيد حمرعين الظاهري.

  • وأعرب سمو الشيوخ عن خالص التهاني للعروسين، متمنين لهما حياة أُسرية هانئة وسعيدة. 

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم أمس في قاعة الخبيصي في منطقة العين، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمعٌ من المدعوّين.

أخبار ذات صلة
قمة «العدالة والحب والسلام» تناقش تعزيز القيم الإنسانية المشتركة
راشد النعيمي يفتتح «قوافل الهوية الوطنية» بمصفوت

وأقيم الحفل بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العريسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

وتخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية والفنية، شملت عروضاً من الفنون الشعبية الإماراتية، إلى جانب الأهازيج واللوحات الفولكلورية التي أضفت على المناسبة أجواءً من الفرح والأصالة.

سيف بن زايد
ذياب بن محمد بن زايد
نهيان بن مبارك
أفراح البلوشي
أفراح الظاهري
آخر الأخبار
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا إلى الجمهور
اليوم 22:43
الذكاء الاصطناعي ينجح في اجتياز اختبار "العقل البشري"
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي ينجح في اجتياز اختبار "العقل البشري"
13 ابريل 2025
«تشات جي بي تي» يتفوق على عمالقة التطبيقات ويتصدر التنزيلات عالمياً
التعليم والمعرفة
«تشات جي بي تي» يتفوق على عمالقة التطبيقات ويتصدر التنزيلات عالمياً
13 ابريل 2025
بتوجيهات محمد بن راشد.. النسخة الـ 27 من «ويتيكس» تنطلق سبتمبر المقبل في دبي
علوم الدار
بتوجيهات محمد بن راشد.. النسخة الـ 27 من «ويتيكس» تنطلق سبتمبر المقبل في دبي
13 ابريل 2025
متطوعو عملية «الفارس الشهم» خلال توزيع الطرود (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تدعم صمود أهالي قطاع غزة
13 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©