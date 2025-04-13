منصور بن زايد أفضل مالك ومربي خيل للموسم 2024 - 2025

فاز سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بجائزة أفضل مالك ومربي خيل لموسم 2024 - 2025 ضمن جوائز النسخة الرابعة لهيئة الإمارات لسباق الخيل أمس على مضمار أبوظبي للسباق.

وتوجت «هيئة الإمارات لسباق الخيل» الشخصيات البارزة إضافة إلى الفائزين بجوائز الموسم.

وحققت ياس للسباقات، لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، جائزة بطولة الملاك برصيد 46 فوزاً، وحصد مصبح المهيري بطولة المدربين، محققاً 40 فوزاً، وأحرز البرازيلي سلفستر دي سوسا، لقب بطولة الفرسان برصيد 54 فوزاً، وتوج قيس البوسعيدي بجائزة أفضل فارس متدرب.

وفاز سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بجائزة أفضل مربي خيل عربي، برعاية جمعية الإمارات للخيول العربية، وحصد «توز» جائزة أفضل خيل مهجن أصيل، و«فيرست كلاس» لقب أفضل خيل عربي أصيل.

وأحرز كونور بيسلي جائزة «بات سمولين» لأفضل الفرسان أداء بالموسم برعاية جبل علي، بقيادته للجواد «هيروس دو لا جارديه» للفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة فيما حقق مروان البيضائي جائزة النجم الصاعد.

حضر الحفل وتوج الفائزين المهندس محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، ومحمد الحربي، مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، وعلي الشيبة مدير عام نادي أبوظبي للفروسية والسباق.

وتوجه المهندس محمد سعيد الشحي، بالتهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على فوز سموه بجائزة أفضل مالك ومربي خيل في موسم 2024 - 2025.

كما هنأ جميع الفائزين في الفئات الأخرى للجوائز المقررة في الموسم، معرباً عن تقديره للتعاون الإيجابي والمستمر مع مختلف أندية الفروسية في الدولة.

وقال إن اختيار الفائزين جاء بطريقة احترافية، ومعايير محددة تحت إشراف مجموعة من الخبراء في الفروسية وفق تقييم شامل، مشيراً إلى أن العمل يبدأ من الآن للموسم القادم لوضع جميع الترتيبات الخاصة بنجاحه، وفق أفضل الممارسات التي ترسخ تميز السباقات في مختلف الأندية بالدولة، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات العالمية في سباقات الفروسية.

وأوضح أن موسم السباقات الحالي في دولة الإمارات شهد نزاهة وشفافية بالسباقات، ومستويات كبيرة وإيجابية، بالمنافسة القوية بين الملاك والمدربين والفرسان، والمتابعة المميزة من الجماهير في جميع المضامير، بكل من أبوظبي ودبي والشارقة والعين.

ونوه بحرص هيئة الإمارات لسباق الخيل على المبادرات، التي تستهدف التطوير، والارتقاء بالمنافسات، لاسيما أنها تضطلع بدورها في إدارة جميع جوانب سباق الخيل في الإمارات، بما في ذلك العمل على التنفيذ والتشغيل، وتسجيل الخيول، وغيرها من المهام المرتبطة بالرؤية التطويرية لهذه الرياضة النبيلة التي تحظى بالاهتمام والدعم والرعاية من القيادة الرشيدة.