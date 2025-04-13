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غداً.. انطلاق فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025

غداً.. انطلاق فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025
14 ابريل 2025 01:03

أبوظبي (الاتحاد) 

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برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق غداً فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025، في الفترة بين 15 و17 أبريل في مركز أدنيك أبوظبي، لاستقبال أكثر من 15 ألف زائر، و1900 وفد، بالإضافة إلى 200 متحدث من 90 دولة.
ويعتبر أسبوع أبوظبي العالمي للصحة إحدى المبادرات الحكومية الرئيسية لدائرة الصحة – أبوظبي، ويمثل منصة للابتكار والتعاون، وينعقد هذا العام تحت شعار «نحو حياة مديدة: مفهوم جديد للصحة والعافية»، ويضع تركيزاً كبيراً على صحة وعافية المجتمع، عبر تبني منهجية استباقية تركز على الرعاية الوقائية والشخصية والشاملة.
تشكل الصحة المديدة والطب الشخصي المحور الرئيسي للحدث هذا العام، انطلاقاً من تأثيرهما الذي لا يقتصر على صحة الأفراد فحسب، بل على عافية وازدهار المجتمعات ككل، فضلاً عن أن الحدث العالمي يهدف إلى تبادل المعارف، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدفع عجلة التقدم في القطاع الصحي العالمي، من خلال منصة عالمية شاملة تسعى لصياغة مستقبل الصحة والعافية. 
جائزة الابتكار 
وتنطلق على هامش الفعالية جائزة الابتكار التي تسلط الضوء على الإنجازات الصحية الرائدة حول العالم، وتمكين أجيال المستقبل من المبتكرين وإرساء منظومة محفزة تدفع عجلة التقدم في مجال الصحة العالمية، كما سيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة الابتكار، حيث سيحصل الفائزون على تمويل بقيمة 200,000 دولار أميركي، تكريماً لجهودهم في تقديم حلول رائدة للتصدي للتحديات الرئيسية في القطاع. 
المنتدى 
وتنطلق على هامش الأسبوع فعاليات «المنتدى» لإبراز التحديات الرئيسية والفرص المتاحة، ضمن موضوعات الحدث الأربعة وهي: الحياة الصحية المديدة والصحة الدقيقة، ومرونة النظام الصحي واستدامته، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، والاستثمار في علوم الحياة، بمشاركة واسعة من قادة القطاع الصحي، بمن فيهم وزراء ونخبة من ممثلي المؤسسات الأكاديمية والبحثية والمتخصصة في التكنولوجيا والابتكار، وستغطي مواضيعه علوم الحياة الصحية المديدة، والابتكار في مجال صحة السكان، واكتشاف الأدوية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وستجمع الجلسة الحوارية لقادة الصحة نخبة من القادة العالميين، لمناقشة الحاجة الماسة لتعزيز التعاون للتصدي لتحديات الصحة العالمية، والتعامل بكفاءة مع مشهدها المتغير. 
الشركات الناشئة 
منطقة الشركات الناشئة محطة للتعاون والابتكار، وتزويد الشركات الصحية الناشئة بالموارد والمعلومات وفرص التواصل الضرورية لتحويل أفكارها المبتكرة إلى حلول مفيدة على أرض الواقع، وستستضيف هذه المنطقة الإعلان عن الفائزين في «هاكاثون الصحة الذكية»، الذي أقيم من 4 إلى 7 أبريل، حيث تنافس رواد الأعمال والمبتكرون لتطوير حلول تقنية مبتكرة لقضايا الصحة والعافية.

خالد بن محمد بن زايد
أدنيك
دائرة الصحة
الرعاية الصحية
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