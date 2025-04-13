محمد بن راشد والشيوخ يحضرون أفراح بن غدير وملهوف والمقعودي

دبي (الاتحاد)

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد راشد بن غدير، وسعيد حمد ملهوف، وغدير سعيد بن غدير، أمس الأحد، في قاعة الرمال بدبي، بمناسبة زفاف أنجالهم راشد محمد راشد بن غدير، على كريمة سالم راشد بن غدير، ومحمد سعيد حمد ملهوف، على كريمة سالم راشد بن غدير، وسالم غدير سعيد بن غدير، على كريمة راشد سيف المقعودي.

وهنأ سموهم العرسان وذويهم، متمنين لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

كما حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد راشد بن غدير، وسعيد حمد ملهوف، وغدير سعيد بن غدير، أمس الأحد، بمناسبة زفاف أنجالهم.

وهنأ سموه العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة. وحضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد راشد بن غدير، وسعيد حمد ملهوف، وغدير سعيد بن غدير، بمناسبة زفاف أنجالهم. وهنأ سموه العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

كما حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه كلٌّ من محمد راشد بن غدير، وسعيد حمد ملهوف، وغدير سعيد بن غدير، بمناسبة زفاف أنجالهم.

وهنأ سموه العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

حضر حفل الاستقبال، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وبارك للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة زوجية سعيدة. كما حضر الحفل يوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بعجمان، وعدد من كبار المسؤولين.

كما حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف راشد محمد راشد بن غدير إلى كريمة سالم راشد بن غدير، ومحمد سعيد حمد بن ملهوف إلى كريمة سالم راشد بن غدير، وسالم غدير سعيد بن غدير إلى كريمة راشد سيف المقعودي.

ورافق سموه الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.

وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة العرسان بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يكلل حياتهم بالرفاه، وأن يرزقهم الذرية الصالحة.