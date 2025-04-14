استثمار يتجاوز 120 مليون درهم لميديكلينيك مستشفى شارع المطار في أبوظبي

أعلنت "ميديكلينيك الشرق الأوسط"، إحدى أبرز مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تدير منشآت في أبوظبي والعين ودبي، عن استثمار كبير تتجاوز قيمته 120 مليون درهم في منشأتها الرئيسية ميديكلينيك مستشفى شارع المطار في العاصمة أبوظبي.



وسيُستخدم هذا الاستثمار لتوسعة وتطوير البنية التحتية الطبية في المستشفى، بما يسهم في تعزيز القدرة على توفير خدمات طبية عالية الجودة للمرضى وعائلاتهم في مختلف أنحاء الإمارة.



وقد تم الإعلان عن هذا الاستثمار خلال "أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025"، المبادرة الحكومية الكبرى التي أطلقتها دائرة الصحة – أبوظبي، والتي تهدف إلى تعزيز مستقبل الصحة والعافية.



ويتضمن مشروع التوسعة، الذي قد تم البدء بالعمل عليه، تطوير عدة أقسام رئيسية في المستشفى، بما في ذلك إضافة غرف استشارة جديدة، وتوسعة مجمّع غرف العمليات، وإنشاء وحدات جديدة لتنظير الجهاز الهضمي، وزيادة القدرة الاستيعابية لأسِرّة الرعاية اليومية. كما سيتضمن المشروع إضافة غرف جديدة للولادة وزيادة الطاقة الاستيعابية لوحدة العناية المركزة لحديثي الولادة (NICU).



وفي هذا السياق، قال هاين فان إيك، الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط: "يمثل هذا الاستثمار خطوة محورية في سعينا لتلبية الاحتياجات المتغيرة للرعاية الصحية في مجتمع أبوظبي. فمنذ دخولنا إلى سوق أبوظبي في عام 2016، عملت ميديكلينيك على توسيع وتطوير منشآتها وخدماتها الطبية، ليس فقط لتحسين تجربة المرضى، بل أيضاً لدعم التزام دائرة الصحة بالابتكار واستدامة النظام الصحي على المدى الطويل".



ويعكس هذا التوسّع التزام ميديكلينيك المستمر بتقديم خدمات رعاية صحية عالمية المستوى في أبوظبي، كما سيعزز بشكل كبير من تجربة المرضى من خلال تحسين سهولة الوصول إلى الخدمات وتوسيع نطاق الرعاية التخصصية المتوفرة.



ويتماشى هذا التطوير مع الأولويات الاستراتيجية لدائرة الصحة، والتي تشمل تمكين مجتمع واعٍ صحياً، وتوفير خدمات رعاية متقدمة من الطراز العالمي، وتقديم نتائج وتجارب عالية الجودة، بما يدعم تنافسية قطاع الصحة وعلوم الحياة على المستوى العالمي.



تأسست ميديكلينيك مستشفى شارع المطار في عام 2008، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية المتقدمة للمرضى المقيمين والمراجعين الخارجيين. كما شهد المستشفى توسعة كبيرة في عام 2021 مع إضافة مبنى جديد ضاعف من المساحة الإجمالية للمستشفى، وتضمن إنشاء مركز شامل لعلاج السرطان بأحدث التقنيات.

وقد بدأ العمل في المشروع الجديد حالياً، ويتم تنفيذه على مراحل خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار تقديم جميع الخدمات الحالية دون انقطاع. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بحلول أوائل عام 2026.



للمزيد من المعلومات حول ميديكلينيك الشرق الأوسط، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.mediclinic.ae





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