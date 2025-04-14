"بلدية عجمان" تنجز جسري مشاة بتكلفة 6 ملايين درهم

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط-عجمان، عن إنجاز جسري مشاة بتكلفة 6 ملايين درهم، حيث يقع الجسر الأول بالقرب من تقاطع الروضة، بينما أنجز الجسر الآخر عند تقاطع شارع الشيخ عمار مع شارع الاندلس، وذلك انسجامًا مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تطوير بنية تحتية متكاملة.

وأكد المهندس عبدالله مصطفى المرزوقي مدير إدارة الطرق والبنية التحتية بالدائرة، أن الجسرين تم إنجازهما في أماكن حيوية وتشهد حركة دائمة وكثيفة على مدار الساعة لتأمين عبور آمن للمشاة، حيث يبلغ طول الجسر الأول37 متراً، وعرض4 أمتار، بينما يبلغ طول الجسر الثاني 57 متراً، وعرض 4 أمتار بين طرفي الشارع، متحدثًا عن العدد الإجمالي لجسور المشاة في الإمارة والذي بلغ 14 جسر.

وقال : إن الدائرة تسعى لرفع مستوى السلامة المرورية في الطرق، وخفض نسب حوادث الدهس للوصول إلى "صفر" وفيات، وذلك من خلال توفير البنية التحتية المتكاملة، ووسائل نقل آمنة لمستخدمي الطريق وكذلك لمستخدمي الدراجات الهوائية، بالإضافة لتعزيز جودة الحياة في الإمارة.