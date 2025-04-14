"ميتا" تدرب نماذج الذكاء الاصطناعي بمحتوى لمستخدمين أوروبيين

أعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية "ميتا" اعتزامها بدء استخدام المحتوى المتاح للعامة من المستخدمين الأوروبيين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها واستئناف العمل الذي توقف العام الماضي بعد إثارة النشطاء المخاوف بشأن حماية خصوصية بيانات المستخدمين.

وقالت الشركة، التي تمتلك شبكتي التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستقرام، إنها ستدرب أنظمة الذكاء الاصطناعي باستخدام المنشورات والتعليقات العامة التي ينشرها المستخدمون البالغون في دول الاتحاد الأوروبي الـ 27.

وأضافت الشركة، في منشور "سيتم استخدام تفاعلات المستخدمين من خدمة ميتا أيه.آي للذكاء الاصطناعي مثل الأسئلة والاستعلامات، في تدريب وتحسين نماذجنا".

تتخذ "ميتا" هذه الخطوة بعد إطلاق مساعدها الآلي للذكاء الاصطناعي "ميتا أيه.آي" في الشهر الماضي للمستخدمين الأوروبيين، بعد فترة طويلة من طرحه في الولايات المتحدة والأسواق الرئيسية الأخرى.

وقد أعاقت قوانين خصوصية البيانات الصارمة في الاتحاد الأوروبي جهود الشركة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، والتي تمنح الأفراد القدرة على التحكم في كيفية استخدام معلوماتهم الشخصية.

وكانت مجموعة "إن.إم.واي.بي"، المعنية بالدفاع عن حق الخصوصية والموجود مقرها في فيينا، بقيادة الناشط ماكس شريمز، قد تقدمت بشكوى إلى جهات وطنية معنية بحماية الخصوصية بشأن خطط "ميتا" لتدريب الذكاء الاصطناعي، وحثتها على منع الشركة من بدء تدريب الجيل التالي من نماذج الذكاء الاصطناعي.

وأشارت "ميتا" إلى أن لجنة مُشكلة من هيئات تنظيم الخصوصية في الاتحاد الأوروبي أكدت في ديسمبر الماضي أن نهجها الأصلي يفي بالالتزامات القانونية، مؤكدة أنها لن تستخدم الرسائل الخاصة لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، مشيرة إلى أنها تتبع نهج منافستيها "جوجل" و"أوبن إيه آي"، "اللتين استخدمتا بالفعل بيانات من مستخدمين أوروبيين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما".

وأضافت "ميتا" أنها ستبدأ بإخطار المستخدمين في الاتحاد الأوروبي بالتدريب، وسترفق رابطا لنموذج يمكنهم من خلاله الاعتراض في أي وقت، وقالت "سنحترم جميع نماذج الاعتراض".