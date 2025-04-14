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سيف بن زايد يلتقي مدير الوكالة الحكومية بمجلس الوزراء في قيرغيزستان

سيف بن زايد يلتقي مدير الوكالة الحكومية بمجلس الوزراء في قيرغيزستان
14 ابريل 2025 23:27

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، مع معالي أولان كاريبيكوف مدير الوكالة الحكومية لتسجيل المركبات والسائقين بمجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان الصديقة.
جاء ذلك، على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين الصديقين بشأن الاعتراف واستبدال رخص القيادة الصادرة من الإمارات وقيرغيزستان دون الحاجة لإجراء الاختبار النظري والعملي، لتسهيل تنقل حاملي رخص القيادة من البلدين أثناء الإقامة أو الزيارة.
وقع المذكرة عن الجانب الإماراتي اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، وعن الجانب القيرغيزي معالي أولان كاريبيكوف مدير الوكالة الحكومية لتسجيل المركبات والسائقين.

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المصدر: وام
خليفة حارب الخييلي
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