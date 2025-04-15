«الروبوت» وبصمة الوجه أحدث ابتكارات طب الأمراض الجلدية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

كشف مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والتجميل «دبي ديرما 2025»، عن أحدث الابتكارات العالمية في التكنولوجيا والعلاج بطب الأمراض الجلدية، من خلال الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وإعادة تعريف معايير العلاج، وتوفير آخر ما توصلت إليه التقنيات الطبية.

وأعلن الحدث، عن روبوت يعرض أحدث ابتكارات التجميل وأنواع الجراحات والجديد في هذا المجال، مثل ما يتعلق بشفط الدهون وأجهزة الليزر، وأجهزة شد الجسم والوجه.

وشهدت مستحضرات وعلاجات نضارة الجلد اهتمام زوار ورواد المعرض المصاحب لـ«دبي ديرما 2025»، حيث قام الزوّار بالاستفسار والاطلاع على هذه المنتجات وطرق استعمالها.

ومن أبرز المعروضات، جهاز يلتقط صورة الوجه، ومن خلالها يمكن تحديد درجة التجاعيد والتصبغات ومسامية الجلد ومستوى نعومته ومقدار حساسية الجلد.

ويعطي الجهاز مؤشرات تتعلق بتحديد الحالة الصحية للوجه، قبل إجراء أي جراحات أو علاجات تجميلية، بالإضافة إلى أنه يمكن من خلال هذه الصورة تحديد العمر الحقيقي للوجه، والذي قد يكون أكبر أو أقل من العمر الزمني للإنسان، ويتم الاعتماد في ذلك على قياس الحالة الصحية للوجه.

وأعلن خلال المؤتمر، أجهزة تتنبأ بالأمراض الجلدية المستقبلية التي قد يُصاب بها الشخص خلال السنوات المقبلة من عمره، مما يساعد على إمكانية الوقاية من حدوثها والعمل على تلافي العوامل المؤدية إلى الإصابة.



الجلد والليزر

وقد تواصلت أمس لليوم الثاني، فعاليات مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر «دبي ديرما 2025» في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من الخبراء، وعدد من الشركات الرائدة في مجال طب الجلدية والعناية بالبشرة والليزر على مستوى العالم، والتي تستعرض أحدث ما توصلت إليه من أدوية طبية ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة.



مبادرة مبتكرة

أطلق الحدث البرنامج التعليمي الترفيهي الأول من نوعه، الذي يدمج بين الطب النفسي والجلدي بأسلوب مبتكر، ويهدف إلى تسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الصحة النفسية والأمراض الجلدية، من خلال تقديم محتوى علمي بأسلوب سينمائي جذاب وتفاعلي لنشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع، من خلال توضيح تأثير العوامل النفسية على الحالات الجلدية المختلفة.

من جانبها، أكدت الدكتورة علياء كلداري، استشارية أمراض جلدية في «دبي الصحية»، أهمية المبادرة، خاصة بالنسبة للأسرة والمجتمع، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تمثل توجهاً جديداً في التعامل مع الأمراض الجلدية من منظور شامل يدمج بين الجانب النفسي والجانب الطبي، وهذه المبادرة تُسلط الضوء على الأثر العميق، الذي قد تتركه الحالة النفسية على البشرة، وهي خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين تخصصَي الأمراض الجلدية والطب النفسي.



التحديات والمستجدات

شهد برنامج اليوم الثاني من مؤتمر «دبي ديرما 2025» طرح مجموعة من المواضيع العلمية الهامة، التي تركز على التحديات والمستجدات في مجال الأمراض الجلدية، لا سيما التهاب الجلد التأتبي، حيث تمت مناقشة التغيرات في وظيفة الجلد لدى مرضى التأتب، وكيفية التدخل المبكر للحد من تطور المرض، ومناقشة أهم التطورات الحديثة في علاج مرض الصدفية، وغيرها من المواضيع، التي تسلط الضوء على التقدم العلمي في فهم الأمراض الجلدية وابتكار أساليب علاجية أكثر فعالية وشمولية.

ويوفّر مؤتمر ومعرض «دبي ديرما 2025» منصة مخصصة للشركات لإجراء تدريبات وورش عمل للتركيز على آخر التطورات وأبرز المنتجات والابتكارات في مجال طب الجلدية، وتقدم ورش العمل هذه فرصة للتدريب العملي وتعزز الرؤى حول آخر المنتجات التي يستخدمها الخبراء للتجديد ضمن القطاع.