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محمد بن راشد يشهد تكريم خريجي برنامج الذكاء الاصطناعي الاتحادي

محمد بن راشد يشهد تكريم خريجي برنامج الذكاء الاصطناعي الاتحادي
16 ابريل 2025 16:46

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تكريم أكثر من 100 خريج وخريجة في برنامج الذكاء الاصطناعي الاتحادي، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية.
وبلغ عدد مشاريع التخرج ضمن الدفعات الجديدة للبرنامج 27 مشروعاً، ارتكزت على وضع خطط عملية للتدريب على أنظمة الذكاء الاصطناعي في توظيف البيانات لصياغة حلول للتحديات التي تواجه الجهات، وتنوعت المشاريع لتشمل مجالات متعددة من أهمها، الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، وحلول لفئة الصم من أصحاب الهمم، ومشاريع لزيادة فرص النجاح في الجامعات، والكشف عن الجرائم والتوعية حولها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقام برنامج الذكاء الاصطناعي الاتحادي خلال دوراته السابقة بتخريج أكثر من 370 موظفاً وموظفة من أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة، وقد عمل المنتسبون على تطوير مجموعة من المشروعات المبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وقد أتاح البرنامج للمنتسبين فرصة تعزيز قدراتهم وتحقيق تطلعاتهم في تطوير أفكار ومشاريع مبتكرة يمكن توظيفها في الارتقاء بأداء القطاعات، بالاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية المتطورة التي تتمتع بها دولة الإمارات.
كما يُمثل البرنامج مبادرة هادفة لتعزيز توجهات حكومة دولة الإمارات ورؤاها الاستراتيجية لبناء مستقبل يرتقي بريادة الدولة في المشهد التكنولوجي العالمي، من خلال تمكين الكوادر الوطنية المتميزة، وتزويدها بأحدث الأدوات والمعارف، وتوفير الفرص لها للتعرف على أبرز التوجهات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي.

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