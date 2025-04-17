«سياحة أم القيوين» تنظم فعاليات ومبادرات خلال عام المجتمع

أطلقت دائرة السياحة والآثار في أم القيوين عدداً من المبادرات والمشاريع في عام المجتمع 2025، لتحقيق رؤيتها في دعم وتنمية القطاع السياحي والثقافي والحفاظ على الآثار التي تعد المكون الأساسي لثقافة الإمارة وتاريخها، وذلك تماشاً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 عاماً المجتمع في الدولة.

وقالت الدائرة، في بيان لها، إن هذه الفعاليات تأتي التزاماً منها بمواصلة دعم المبادرات المجتمعية، وتعزيز التلاحم الاجتماعي، وترسيخ قيم التعاون والتنمية، من خلال إطلاق برامج متنوعة تستهدف مختلف فئات المجتمع.

وأشارت إلى أن مبادراتها للعام المجتمع تضمنت فعاليات رياضية ومهرجانات مختلفة سياحية وثقافية وبيئية، تهدف إلى تمكين الأفراد وتعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات، مؤكدة حرصها على إشراك الشباب وكبار المواطنين والمقيمن والأفراد وإتاحة الفرصة لهم لعرض مهاراتهم الإبداعية.

كما أكدت أنها تولي اهتماماً خاصاً لدعم الفعاليات والمبادرات المجتمعية والتطوعية مثل تشكيل فريق أم القيوين التطوعي الذي يعكس حرص الدائرة على تعزيز قيم التعاون والتآزر بين أفراد المجتمع كافة.

من جهته، قال هيثم سلطان آل علي، مدير عام دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن عام المجتمع 2025 يمثل فرصة بارزة لتعزيز التلاحم المجتمعي، مؤكداً التزام الدائرة بتطوير مبادرات مبتكرة تتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة، وتسهم في تحقيق الأهداف الوطنية، بهدف ترسيخ قيم التعاون وتعزيز الروابط بين الأجيال، وتهيئة بيئات شاملة تتيح تجارِب مجتمعية مشتركة، مع التركيز على صون التراث الثقافي والحفاظ على هويته الأصيلة.

وأشار إلى أن الدائرة تعمل على خطط أكثر شمولية في الفعاليات والمبادرات لضمان تحقيق تأثير إيجابي على الأفراد والمجتمع ككل، والمساهمة في بناء مجتمع أكثر ترابطاً من خلال تعزيز التعاون والتكامل وخلق بيئة داعمة تعزز قيم التلاحم والانتماء.

وأوضح أن الدائرة تسعى إلى ترسيخ نهج مستدام في العمل المجتمعي يواكب التغيرات ويلبي تطلعات أفراد المجتمع، بما يحقق رؤية عام المجتمع 2025، ويعزز مسيرة التنمية والتماسك الاجتماعي.

وأضاف أنه تماشياً مع عام المجتمع 2025، تم تنظيم النسخة الرابعة من مَعْرِض «فن أم القيوين 2025» بالتعاون مع جمعية الإمارات للطبيعة في محمية أم القيوين للقرم، وهو من مبادرات الدائرة لتجسيد وتعزيز الثقافة وترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية لنشر الوعي والحفاظ على الموارد الطبيعية، ويعكس الرؤية الطموحة للإمارة في تحقيق التوازن بين التطور الحضاري والحفاظ على البيئة الطبيعية.