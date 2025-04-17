«ضمان» تطلق أول حملة لتعزيز الوعي بالتأمين الصحي على مستوى الدولة

أطلقت الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان التابعة لمجموعة بيور هيلث أول حملة من نوعها على مستوى دولة الإمارات لتعزيز الوعي بالتأمين الصحي وتمكين أفراد المجتمع من اتخاذ قرارات مدروسة تتعلق بتغطياتهم التأمينية.

جاء إطلاق الحملة بالتزامن مع أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025 لتسليط الضوء على أهمية التأمين الصحي ودوره في دعم الصحة وجودة الحياة من خلال تمكين الأفراد والعائلات والمؤسسات من فهم المنافع التأمينية المقدمة لهم وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتزويدهم بمعلومات واضحة ومبسطة تساعدهم على استخدام التغطية التأمينية بكفاءة.

وقال خالد عتيق الظاهري الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان إن إطلاق الحملة ينسجم ومساعينا الرامية إلى تبسيط مفهوم التأمين الصحي على مستوى الدولة ومساعدة أفراد المجتمع على الاستفادة من تغطياتهم التأمينية بأفضل شكل ممكن مؤكدا أن التأمين الصحي يجب أن يكون مصدر ثقة للجميع.

وأضاف الظاهري أن هذه المبادرة تأتي في وقت بالغ الأهمية لا سيما مع القرار المتعلق بجعل التأمين الصحي إلزاميًا في الدولة وبصفتنا شركة التأمين الصحي الرائدة فإن مسؤوليتنا تتجاوز تقديم التغطية لتشمل دعم ثقة المتعاملين بالتأمين الصحي وتعزيز فهمهم له بما يواكب رؤية الإمارات في بناء مجتمع أكثر صحة.

تشمل الحملة تقديم محتوى توعوي غني ومتنوع عبر مختلف قنوات "ضمان" بما فيها منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني ونقاط الاتصال الخارجية في أنحاء الدولة بالإضافة إلى إنتاج مقاطع فيديو تعليمية ومواد مصوّرة وآراء خبراء للإجابة عن الأسئلة الشائعة المتعلقة بالتأمين الصحي.

تهدف "ضمان" من خلال هذه الحملة إلى تحويل المفاهيم المعقدة في التأمين الصحي إلى معلومات سهلة ومفهومة للجميع وتقديم محتوى مخصص يساهم في تعزيز قدرة الأفراد والمؤسسات على إدارة تأمينهم الصحي بكفاءة وثقة.

تعكس هذه المبادرة التزام "ضمان" المستمر بالارتقاء بصحة المجتمع وجودة الحياة بعدما أطلقت خلال العامين الماضيين أكثر من 300 مبادرة صحية استهدفت شبكة متعامليها التي تتجاوز 3 ملايين مشترك إلى جانب المجتمع الأوسع في الدولة.



