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سعود بن صقر يستقبل القنصل الأميركي

سعود بن صقر يستقبل القنصل الأميركي
17 ابريل 2025 21:07

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، سعادة روبرت رينز، القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في دبي والإمارات الشمالية، يرافقه وفد من قطاع الرعاية الصحية في مجلس الأعمال الإماراتي الأميركي.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسعادة القنصل العام والوفد المرافق، وبحث معهم فرص تعزيز علاقات التعاون والعمل الاقتصادي المشترك في مختلف القطاعات، لا سيما قطاع الرعاية الصحية، وذلك انطلاقاً من علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية، الرامية إلى تحقيق التقدم والازدهار للبلدين.
من جانبه، أعرب سعادة روبرت رينز والوفد المرافق عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدين بالبيئة الاستثمارية المتنامية في الإمارة، وما توفره من فرص واعدة لنجاح وازدهار الأعمال في مختلف القطاعات.

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المصدر: وام
أميركا
الإمارات
سعود بن صقر القاسمي
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