«الإمارات الصحية»: تبنّي نهج تطويري يرتكز على الابتكار

دبي (الاتحاد)

أكّد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة تمضي بخطى متسارعة نحو إعادة رسم المشهد الصحي في الدولة، من خلال تبنّي نهج تطويري شامل يبدأ من الميدان، ويرتكز على الابتكار، ويُصاغ بناءً على احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم، لافتاً إلى أن الملاحظات الواردة منهم تسهم في دعم جهود التطوير المستمرة وتوجيه المشاريع، وتعزز قدرة المؤسسة على تلبية متطلبات المجتمع بكفاءة وفاعلية.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية شملت عدداً من المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين، رافقه خلالها الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة، والدكتورة كريمة الرئيسي، مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية، حيث تم الاطلاع على مستجدات مشاريع التطوير والتوسعة، وخطط الصيانة والتحسين الجارية، إضافة إلى مناقشة آليات دعم التكامل التشغيلي بين الخدمات، وتوسيع نطاق التخصصات النوعية في إطار استراتيجية المؤسسة للتحول إلى نموذج صحي استباقي.

وقال السركال: «هدفنا هو إعادة تصميم بيئة الرعاية بالكامل، إذ نُحوّل الملاحظات اليومية إلى قرارات استراتيجية، والتجربة إلى سياسة فاعلة، والمنشأة من مركز خدمة إلى نقطة تحول في تحسين صحة الإنسان، ونعتمد في ذلك على منصات تفاعلية، من بينها مجالس المتعاملين الدورية التي ننظمها في المراكز الصحية، والتي تمثل صوت المجتمع الحقيقي، وتسهم في رسم ملامح تطوير الخدمات بما يتماشى مع توقعاتهم واحتياجاتهم».

واطلع الدكتور السركال على التحسينات المنفذة في مركز الحمرية الصحي، والتي شملت تحديث قسم الصيدلية، وصيانة قسم الأشعة وتركيب جهاز أشعة متطور، مع استمرار المؤسسة في متابعة الملاحظات الفنية لضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية. كما تم إدراج المركز ضمن خطة أعمال الصيانة الدورية، تأكيداً على التزام المؤسسة بمواصلة تهيئة بيئة علاجية حديثة ومستدامة.

وفي سياق متصل، تم الإعلان عن الانتهاء من توسعة مركز الحميدية الصحي، تمهيداً لتشغيله بحلّته الجديدة خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد استكمال التجهيزات لتقديم باقة من الخدمات التخصصية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة ضمن نموذج تكاملي حديث.

وقال السركال: «إنّ النهوض بالقطاع الصحي يبدأ من الخطوط الأمامية، حيث تتجسّد روح الابتكار والكفاءة، بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات مرجعاً إقليمياً في تقديم الرعاية الصحية الذكية والمستدامة».