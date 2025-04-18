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"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
18 ابريل 2025 09:09

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الجمعة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد في منشور على منصة "إكس" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 14.3 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الأرصاد
المركز الوطني للأرصاد
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