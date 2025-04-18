"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الجمعة.



وأوضح المركز الوطني للأرصاد في منشور على منصة "إكس" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 14.3 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 14.3 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

The lowest temperature recorded over the country today morning is 14.3°C in Raknah (Al Ain) at 06:00 UAE Local time. pic.twitter.com/xeyl3YUoAC — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) April 18, 2025