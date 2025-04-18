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علوم الدار

رئيس الدولة يبحث مع رئيس تشاد تعزيز العلاقات الثنائية

رئيس الدولة يبحث مع رئيس تشاد تعزيز العلاقات الثنائية
18 ابريل 2025 16:39

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد العلاقات الثنائية وسبل تنميتها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو، رئيس الدولة، اليوم في قصر الشاطئ في أبوظبي، فخامة المشير محمد إدريس ديبي إتنو، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، حيث رحّب سموه بالرئيس الضيف والوفد المرافق، منوهاً بالتطور الذي تشهده العلاقات الإماراتية - التشادية خاصة في المجالات التنموية.

وأكد الجانبان، خلال المباحثات، الحرص على توسيع آفاق التعاون بين الإمارات وتشاد واستثمار الفرص المتاحة في هذا الشأن، خاصة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والبنية التحتية وغيرها، بما يخدم التنمية المشتركة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

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كما تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفخامة المشير محمد إدريس ديبي إتنو، وجهات النظر حول التطورات في المنطقة، مؤكدين، في هذا السياق، أهمية العمل على تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، بما يعزّز التنمية والازدهار لدول المنطقة وشعوبها.

من جانبه، عبّر الرئيس التشادي عن شكره لصاحب السمو، رئيس الدولة، على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة، وتقديره للعمل الإماراتي - التشادي المشترك.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي محمد بن مبارك المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وراشد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تشاد. ومن الجانب التشادي، أعضاء الوفد المرافق لفخامة الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو.

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
محمد إدريس ديبي
الرئيس التشادي
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