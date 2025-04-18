الجمعة 18 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طقس صحو إلى غائم جزئياً نهارا ورطب ليلا غداً

أبوظبي
18 ابريل 2025 18:01

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية الشمالية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وحركتها شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الموج في الخليج العربي، مضطرب إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة  17:45 والمد الثاني عند الساعة 03:58، والجزر الأول عند الساعة 10:56 والجزر الثاني عند الساعة 21:25.
في بحر عمان، يكون الموج مضطربا إلى متوسط كذلك. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:07 والمد الثاني عند الساعة 00:37، والجزر الأول عند الساعة 19:57 والجزر الثاني عند الساعة 08:08.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 30 24 75 30
دبـــــي 31 22 80 30
الشارقة 30 24 75 30
عجمان 30 25 75 35
أم القيوين 31 21 85 30
رأس الخيمة 33 22 80 20
الفجيرة 37 25 65 20
العـين 34 21 70 15
ليـــوا 34 19 85 20
الرويس 30 23 65 25
الســلــع 31 20 65 25
دلـــمـــا 28 23 70 40
طنب الكبرى / الصغرى 29 24 80 40
أبو موسى 29 24 80 40 

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
«الأرصاد» يحث على الحذر خلال التقلبات الجوية الحالية
المصدر: وام
حالة الطقس في الإمارات
حالة الطقس
الطقس في الإمارات
أخبار الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
اليوم 15:24
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يهز محافظة ناغانو اليابانية
اليوم 19:10
قرية «بوذيب» تُسدل الستار على «موسم القدرة»
الرياضة
قرية «بوذيب» تُسدل الستار على «موسم القدرة»
اليوم 19:00
ركاب داخل حافلة نقل في اليابان
الترفيه
سائق يخسر تعويض التقاعد إثر سرقته 7 دولارات
اليوم 18:55
باولو سوزا: إيجاد الحلول الهجومية لشباب الأهلي أمام الجزيرة
الرياضة
باولو سوزا: إيجاد الحلول الهجومية لشباب الأهلي أمام الجزيرة
اليوم 18:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©