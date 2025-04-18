طقس صحو إلى غائم جزئياً نهارا ورطب ليلا غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية الشمالية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وحركتها شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي، مضطرب إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 17:45 والمد الثاني عند الساعة 03:58، والجزر الأول عند الساعة 10:56 والجزر الثاني عند الساعة 21:25.

في بحر عمان، يكون الموج مضطربا إلى متوسط كذلك. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:07 والمد الثاني عند الساعة 00:37، والجزر الأول عند الساعة 19:57 والجزر الثاني عند الساعة 08:08.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 24 75 30

دبـــــي 31 22 80 30

الشارقة 30 24 75 30

عجمان 30 25 75 35

أم القيوين 31 21 85 30

رأس الخيمة 33 22 80 20

الفجيرة 37 25 65 20

العـين 34 21 70 15

ليـــوا 34 19 85 20

الرويس 30 23 65 25

الســلــع 31 20 65 25

دلـــمـــا 28 23 70 40

طنب الكبرى / الصغرى 29 24 80 40

أبو موسى 29 24 80 40