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علوم الدار

«الصحة» تستعرض إنجازات برنامج «حياة» للتبرع بالأعضاء

أمين الأميري متحدثاً خلال الفعاليات (من المصدر)
19 ابريل 2025 01:20

دبي (الاتحاد)

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استعرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أحدث إنجازات البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي العالمي للصحة، كمنصة دولية لتعزيز التعاون بين قادة القطاعات الصحية والخبراء والأكاديميين، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية وتطوير حلول مستقبلية شاملة.
وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمشاركة في عرض مستجدات برنامج «حياة» كنموذج ناجح على المستوى الإقليمي والعالمي في مجال التبرع بالأعضاء، مع التركيز على تعزيز التعاون الإقليمي في شبكات تبادل الأعضاء، بالإضافة للترويج للإطار التشريعي لدولة الإمارات كنموذج يحتذى به في زراعة الأعضاء الأخلاقية والقابلة للتوسع.
وأكد الدكتور أمين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي خلال مشاركته في جلسة «العصر الجديد لزراعة الأعضاء» تحت شعار «طول العمر والصحة الدقيقة»، أن دولة الإمارات تسعى لأن تكون رائداً إقليمياً وعالمياً في مجال التبرع بالأعضاء وزراعتها بطريقة أخلاقية ومتقدمة، مشيراً إلى التزام وزارة الصحة ووقاية المجتمع وشركائها بتحقيق ابتكارات لإنقاذ حياة المرضى المحتاجين للأعضاء، وتطوير السياسات الصحية، والتوافق مع أفضل الممارسات التنظيمية العالمية. كما أكد أهمية تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة وبناء الثقة المجتمعية، مع الالتزام بأفضل الممارسات العالمية وإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وكشف عن ارتفاع معدل التبرع بالأعضاء وتحقيق تقدم نحو تحقيق المعايير الدولية مع زيادة بنسبة 20% في عدد المتبرعين بالأعضاء، بالتزامن مع تطبيق تقنية الزرع الروبوتية في الإمارات. حيث بلغ عدد الأعضاء المزروعة 252 عضواً في 2024. 
وأشار إلى أن الرؤية المستقبلية وخريطة الطريق للتطوير، تشمل الإبلاغ عن فرص التبرع بالأعضاء في جميع المستشفيات، وتصنيف أداء المستشفيات من خلال نظام البطاقات الشهرية لتحفيز الكفاءة والتميز في تقديم الخدمات، مع توسيع حملات التسجيل الرقمي الفوري ورفع مستوى الوعي حول التبرع بالأعضاء بما يعزز المشاركة المجتمعية. وإتاحة التأمين الصحي لخدمات زراعة الأعضاء لتخفيف العبء المالي على المرضى.
وناقشت الجلسة دور الشراكات الإقليمية والعالمية في توفير خدمات زراعة أعضاء مُتكاملة بين الدول. وتسليط الضوء على أهمية بناء القدرات بدءاً من المُختصين الطبيين وشبكات اللوجستيات كأساسٍ للتطورات المُستقبلية في هذا المجال، حيث يُعيد الطلب المتزايد والتقدم التكنولوجي، على زراعة الأعضاء المتعددة وبمساعدة الروبوتات، صياغة الإمكانات المتاحة في مجال تقديم الرعاية الصحية المتقدمة في المستقبل.

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