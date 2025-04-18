"وام" تبحث تعزيز التعاون مع وكالة المغرب العربي للأنباء

بحث محمد الحمادي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات "وام" بالإنابة، اليوم في الرباط، مع المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، السيد فؤاد عارف، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين في المجال الإعلامي.

تم، خلال اللقاء، استعراض مختلف أوجه التعاون الثنائي، لاسيما عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير الوسائط والمحتويات في الوكالتين، وصناعة محتوى إعلامي مبتكر، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات في هذا المجال.

بحث الجانبان آليات تعزيز الشراكة بين الوكالتين، لتشمل تبادل الخبرات، وتدريب الصحافيين، وتطوير المحتويات الرقمية، بما يساعد على تقديم منتج إعلامي عالي الجودة.

وأكد محمد الحمادي والسيد فؤاد عارف، متانة علاقات التعاون والشراكة القائمة بين المغرب ودولة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية.

وقال الحمادي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب هذه المباحثات، إن زيارته إلى المملكة تتوخى استشراف علاقات التعاون بين الوكالتين بهدف إنتاج محتوى إعلامي مبتكر يساير التطورات التي يعرفها قطاع الإعلام.