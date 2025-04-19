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رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية العراقي

رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية العراقي
19 ابريل 2025 21:20

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، معالي فؤاد محمد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية جمهورية العراق، الذي سلم سموه دعوة رسمية من فخامة الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، رئيس جمهورية العراق لحضور القمة العربية في بغداد المقررة في 17 مايو المقبل.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، بمعالي وزير الخارجية العراقي، وبحث معه العلاقات الثنائية، والعمل على تعزيزها، خاصة في المجالات التنموية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما، إضافة إلى عدد من التطورات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأهمية العمل من أجل تعزيز السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها.

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وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات الإماراتية - العراقية متمنياً للعراق الشقيق وشعبه الاستقرار والتنمية والازدهار.

حضر اللقاء كل من: سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين وأعضاء الوفد العراقي.

المصدر: وام
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