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«الصحة» تستعرض إنجازات برنامج «حياة»

خلال استعراض إنجازات برنامج «حياة» (وام)
20 ابريل 2025 01:18

دبي (وام)

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استعرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أحدث إنجازات البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة»، خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي العالمي للصحة. وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمشاركة في عرض مستجدات برنامج «حياة» كنموذج ناجح على المستويين الإقليمي والعالمي في مجال التبرع بالأعضاء، مع التركيز على تعزيز التعاون الإقليمي في شبكات تبادل الأعضاء، بالإضافة للترويج للإطار التشريعي لدولة الإمارات كنموذج يحتذى به في زراعة الأعضاء الأخلاقية والقابلة للتوسع. كما تسعى الوزارة لتشجيع الاستثمار والابتكار، من خلال منصات أسبوع أبوظبي العالمي للصحة، وعرض الإحصائيات والمؤشرات المحدثة التي تعكس التقدم المحرز.
وأكد الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، خلال مشاركته في جلسة «العصر الجديد لزراعة الأعضاء» تحت شعار «طول العمر والصحة الدقيقة» أن دولة الإمارات تسعى لأن تكون رائداً إقليمياً وعالمياً في مجال التبرع بالأعضاء وزراعتها بطريقة أخلاقية ومتقدمة، مشيراً إلى التزام وزارة الصحة ووقاية المجتمع وشركائها بتحقيق ابتكارات لإنقاذ حياة المرضى المحتاجين للأعضاء، وتطوير السياسات الصحية والتوافق مع أفضل الممارسات التنظيمية العالمية.
كما أكد أهمية تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة وبناء الثقة المجتمعية مع الالتزام بأفضل الممارسات العالمية وإرشادات منظمة الصحة العالمية. وكشف عن ارتفاع معدل التبرع بالأعضاء، وتحقيق تقدم نحو تحقيق المعايير الدولية مع زيادة بنسبة 20 في المئة في عدد المتبرعين بالأعضاء بالتزامن مع تطبيق تقنية الزرع الروبوتية في الإمارات، حيث بلغ عدد الأعضاء المزروعة 252 عضواً في 2024، لافتاً إلى أن الرؤية المستقبلية وخريطة الطريق للتطوير تشمل الإبلاغ عن فرص التبرع بالأعضاء في جميع المستشفيات، وتصنيف أداء المستشفيات من خلال نظام البطاقات الشهرية لتحفيز الكفاءة والتميز في تقديم الخدمات.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع
أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية
الإمارات
أمين الأميري
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