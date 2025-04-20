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علوم الدار

«الشارقة للأمن السيبراني» يتعاون مع «فورتينت»

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
21 ابريل 2025 01:19

الشارقة (الاتحاد) 

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وقّع مركز الشارقة للأمن السيبراني التابع لدائرة الشارقة الرقمية مذكرة تفاهم مع «فورتينت» الأميركية المتخصِّصة في حلول وخدمات الأمن السيبراني؛ بهدف توطيد التعاون المشترك في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير القدرات الوطنية في التصدي للتهديدات السيبرانية.
وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين في مجالات الأمن السيبراني، مع التركيز على دعم المبادرات المحلية، وتعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية، وتطوير آليات الردع والوقاية والاستجابة للهجمات الإلكترونية.
وقال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية: «يمثّل إرساء بيئة رقمية آمنة ومرنة أحد الأهداف الاستراتيجية التي تأسست دائرة الشارقة الرقمية لتحقيقها ضمن رحلتها لقيادة وتمكين التحوُّل الرقمي في الإمارة. رحلةٌ يشكّل الأمن السيبراني والثقة الرقمية أحد مرتكزاتها الرئيسية، حيث نلتزم بحماية المعلومات ذات القيمة الاستراتيجية للإمارة، وضمان سلامتها وقدرتها على مواجهة التحديات الرقمية المتغيّرة».
وقال المهندس عبدالناصر عبيد بوخاطر، مدير مركز الشارقة للأمن السيبراني: «تمثل هذه الشراكة مع (فورتينت) يساهم في بناء قدرات رقمية وطنية قادرة على التصدي للتحديات التقنية المتسارعة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة والحماية الشاملة لبيئة الأمن المعلوماتية». 
من جانبها، أعربت «فورتينت» عن اعتزازها بتوقيع هذه الاتفاقية التي تفتح آفاقاً واسعة للتعاون مع مركز الشارقة للأمن السيبراني، وتتيح لها مشاركة خبراتها العالمية المتقدّمة في مجال أمن المعلومات مع دولة الإمارات.

الأمن السيبراني
الشارقة
فورتينت
تكنولوجيا المعلومات
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