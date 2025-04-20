«أمراض القلب الخلقية» تفحص الطلاب مجاناً

دبي (الاتحاد)

وقعت جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية، اتفاقية تعاون مع مستشفيات استر الطبية، لتكون باكورة شراكة استراتيجية بين الطرفين بمجال تقديم خدمات طبية مجانية لجميع أفراد المجتمع، وخاصة الطلاب، وذلك من خلال مشروع الحملة الوطنية لأمراض القلب الخلقية (وقاية وحماية)، التي تتبناها الجمعية، وتتضمن عقد شراكات مع عدد من الجهات الطبية المتخصصة.

ونصت الاتفاقية على مشاركة أطباء من مستشفيات استر في تنفيذ الحملة الوطنية لأمراض القلب الخلقية وتزويد الجمعية بالأجهزة والوحدات الطبية المتنقلة اللازمة لإنجاز عملية الفحص لطلاب المدارس في كل إمارات الدولة خلال فترة الحملة الممتدة حتى عام 2030.

حضر توقيع الاتفاقية حورية المري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية، والدكتور عبدالله الجعدي، مستشار الجمعية، وسالم الشامسي، مدير إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي بالجمعية، وجليل بي أي، مدير إدارة المسؤولية المجتمعية بمستشفى استر، ومجموعة من الأطباء والإداريين بمجموعة استر، خصوصاً أطباء قسم قلب الأطفال.

وثمنت المري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية، الجهود المجتمعية لمستشفيات استر الطبية، في وقاية المجتمع من الإصابة بالأمراض وعلى رأسها أمراض القلب الخلقية.

وقالت: «تستهدف الحملة الوطنية لأمراض القلب الخلقية، إجراء الفحوص الطبية لأكثر من مليون طالب وطالبة في جميع المدارس الحكومية والخاصة والأهلية، وذلك لاكتشاف التشوهات الخلقية في القلب لديهم».

وأضافت: «تعمل الحملة على توعية المجتمع بمخاطر التشوهات الخلقية في القلب وكيفية الوقاية منها، ويستهدف البرنامج التوعوي بالدرجة الأولى أولياء أمور الطلاب والهيئات الإدارية بالمدارس للتعريف بالحملة الوطنية للكشف المبكر عن أمراض القلب الخلقية وأهمية المشاركة، وكيفية المشاركة».

من جهته، قال جليل بي أي، مدير إدارة المسؤولية المجتمعية بمجموعة مستشفيات استر الطبية: «نلتزم بتقديم الدعم الطبي اللازم للحملة الوطنية (وقاية وحماية) للكشف المبكر عن أمراض القلب الخلقية».