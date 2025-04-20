«سيدات أعمال عجمان» ينظم جلسة حوارية صحية

عجمان (وام)

نظم مجلس سيدات أعمال عجمان، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، جلسة حوارية تحت شعار «بداية صحية لمستقبل واعد»؛ بهدف توعية وتثقيف صاحبات الأعمال والسيدات بأهمية اتباع نمط حياة صحي ومتوازن، والتعريف بأثر الصحة الجسدية والنفسية على جودة الحياة والاستقرار الأسري.

حضر الجلسة في مجلس الصفيا عجمان الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال، ومجموعة من السيدات وعضوات مجلس سيدات أعمال عجمان ومنتسبات الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأوضحت الدكتورة آمنة خليفة أن الجلسة الحوارية تأتي ضمن جهود المجلس في المبادرة الوطنية «عام المجتمع»، التي تُجسد رؤية القيادة الرشيدة لبناء مجتمع صحي ومتماسك ومزدهر.

وقدمت الدكتورة لجين عبدالكريم - طبيب أخصائي طب أسرة، ورشا علي السويدي - أخصائية تغذية، وفاطمة محمد السجواني- أخصائية نفسية، مجموعة من المحاضرات ضمن الجلسة الحوارية حول تعزيز الوعي بالصحة الإنجابية وصحة الأطفال حديثي الولادة، وتسليط الضوء على التحديات الصحية التي تواجه الأمهات، ومشاركة أفضل الممارسات والنصائح الطبية.