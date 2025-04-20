الإثنين 21 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«سيدات أعمال عجمان» ينظم جلسة حوارية صحية

«سيدات أعمال عجمان» ينظم جلسة حوارية صحية
21 ابريل 2025 01:20

عجمان (وام) 

أخبار ذات صلة
الإمارات الصحية» لـ «الاتحاد»: إطلاق مبادرة «مسعف في كل بيت» ضمن عام المجتمع
عمار بن حميد: ‏«عجمان للناس» التزام حقيقي وعمل مستمر

نظم مجلس سيدات أعمال عجمان، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، جلسة حوارية تحت شعار «بداية صحية لمستقبل واعد»؛ بهدف توعية وتثقيف صاحبات الأعمال والسيدات بأهمية اتباع نمط حياة صحي ومتوازن، والتعريف بأثر الصحة الجسدية والنفسية على جودة الحياة والاستقرار الأسري.
حضر الجلسة في مجلس الصفيا عجمان الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال، ومجموعة من السيدات وعضوات مجلس سيدات أعمال عجمان ومنتسبات الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضحت الدكتورة آمنة خليفة أن الجلسة الحوارية تأتي ضمن جهود المجلس في المبادرة الوطنية «عام المجتمع»، التي تُجسد رؤية القيادة الرشيدة لبناء مجتمع صحي ومتماسك ومزدهر.
وقدمت الدكتورة لجين عبدالكريم - طبيب أخصائي طب أسرة، ورشا علي السويدي - أخصائية تغذية، وفاطمة محمد السجواني- أخصائية نفسية، مجموعة من المحاضرات ضمن الجلسة الحوارية حول تعزيز الوعي بالصحة الإنجابية وصحة الأطفال حديثي الولادة، وتسليط الضوء على التحديات الصحية التي تواجه الأمهات، ومشاركة أفضل الممارسات والنصائح الطبية.

سيدات أعمال عجمان
عجمان
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
جودة الحياة
مجلس سيدات أعمال عجمان
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
توفير حلول ذكية ومستدامة تدعم توجهات المدينة الذكية (تصوير: أشرف العمرة)
علوم الدار
أبوظبي توسع خدمة المركبات ذاتية القيادة إلى «مطار زايد الدولي»
21 ابريل 2025
الإمارات الصحية» لـ «الاتحاد»: إطلاق مبادرة «مسعف في كل بيت» ضمن عام المجتمع
علوم الدار
الإمارات الصحية» لـ «الاتحاد»: إطلاق مبادرة «مسعف في كل بيت» ضمن عام المجتمع
21 ابريل 2025
انطلاق امتحانات نهاية العام لطلبة «التعليم المستمر» 21 أبريل
علوم الدار
انطلاق امتحانات نهاية العام لطلبة «التعليم المستمر» 21 أبريل
21 ابريل 2025
أحمد بن محمد في صورة جماعية مع المشاركين في «برنامج القيادات الإعلامية» وفي الصورة منى المري (وام)
علوم الدار
أحمد بن محمد: تجربة دبي جديرة بأن تُنقل للعالم برسالة إعلامية فعّالة
21 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©