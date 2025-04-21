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خالد بن محمد بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الشركات العائلية الخليجية

خالد بن محمد بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الشركات العائلية الخليجية
21 ابريل 2025 18:21

استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وفداً من مجلس الشركات العائلية الخليجية، برئاسة الشيخة هند سهيل بهوان، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض إسهامات الشركات العائلية في دعم الجهود الاقتصادية والتنموية الشاملة، وسُبل تعزيز بيئة الأعمال اللازمة لتمكينها من التوسع والنمو نحو المزيد من الأسواق والوجهات العالمية.

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وتم استقبال وفد مجلس الشركات العائلية الخليجية في برزة سمو ولي عهد أبوظبي، في قصر البطين، بحضور سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والتجار والأعيان.

يُذكر أن مجلس الشركات العائلية الخليجية هو منظمة غير ربحية تأسست عام 2012 في دولة الإمارات، ويُعد الفرع الإقليمي لشبكة الشركات العائلية الدولية، حيث يهدف المجلس إلى دعم استمرارية ونجاح الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال توفير منصة شاملة لتبادل المعارف والخبرات والكفاءات، وتنظيم البرامج التعليمية والتدريبية واللقاءات الدورية، وتمكين الجيل القادم من قادة الشركات؛ بهدف دعم استمرارية الشركات العائلية، وتعزيز تنافسيتها، وتمكينها من التوسّع في نطاق نماذج أعمالها نحو المزيد من الأسواق الإقليمية والعالمية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ولي عهد أبوظبي
الشركات العائلية
خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
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